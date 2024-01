Cirurgia: Vitória perde Léo Gamalho no início da temporada | A TARDE

O início da temporada começou com desfalque no Esporte Clube Vitória. Isso porque, o atacante Léo Gamalho terá que passar por um procedimento cirúrgico e desfalcará a equipe no início dos trabalhos.

Segundo comunicado divulgado pelo clube neste sábado, 6, o jogador vai ser submetido a uma artroscopia no joelho direito, sofrida ainda durante a reta final da Série B 2023.

O Vitória afirma que tentou, em um primeiro momento, tratamento conservador, mas não houve cicatrização. Com isso, vai ser necessária a realização de uma cirurgia, ainda sem data marcada.

Esta é a primeira baixa do elenco rubro-negro para a temporada 2024. No final de 2023, o centroavante teve o seu vínculo renovado com o clube por mais uma temporada. Recentemente, o nome de Léo Gamalho esteve ligado a uma negociação com o Avaí.

Artilharia

Contratado para ser o goleador do Vitória em 2023, Léo Gamalho cumpriu bem o papel, mesmo em um ano turbulento na vida pessoal. O atacante marcou 12 gols no total, dez pela Série B, chegando ao final do ano como o artilheiro do clube na competição e na temporada.