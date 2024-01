Com avaliações, elenco do Vitória se reapresenta na Toca do Leão | A TARDE

O ano de 2024 já começou no Vitória. Na tarde desta terça-feira, 2, o elenco rubro-negro se reapresentou na Toca do Leão e deu início as atividades de pré-temporada. Os atletas receberam as boas vindas do técnico Léo Condé, antes de iniciarem os procedimentos.

Os jogadores realizarão atividades até o próximo domingo, 7, no turno da manhã. O início da pré-temporada terá a bateria de exames médicos e testes ocorrerão nesta quarta, 3, em dois períodos.

Já na quinta-feira, 4, as atividades seguem em dois turnos: pela manhã trabalhos na academia e no campo na parte da tarde. Já sexta-feira, 5, o treino será à tarde no CT Manoel Pontes Tanajura. No sábado, 6, o grupo retorna aos trabalho pela manhã e a tarde.

Três jogadores do elenco foram liberados pela diretoria e não estiveram presentes na reapresentação. O zagueiro Camutanga, que realiza viagem até Salvador de Carro, além dos atacantes Osvaldo e Léo Gamalho.

O clube informou que o anuncio dos novos reforços ocorrerão nesta quarta-feira, 3. Já estão acertados os goleiros Muriel e Fintelmann, o zagueiro Cristian Zapata, o lateral-direito Raul Cáceres, o lateral esquerdo Patric Calmon, os volantes William Oliveira e Caio Vinícius, além dos atacantes Eryc Castillo e Caio Dantas.

O primeiro desafio do Vitória no ano será no dia 17 de janeiro, contra o Jacuipense, fora de casa, pela estreia do Campeonato Baiano 2023. Além do Baianão, o Leão da Barra terá pela frente as Copas do Brasil e do Nordeste, além da Série A do Campeonato Brasileiro.