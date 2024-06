Vitória vence o Inter com gol nos acréscimos, mas segue na lanterna

Willian Oliveira celebrando o gol marcado - Foto: Foto: Victor Ferreira / Esporte Clube Vitória

Após nove longas rodadas, o Esporte Clube Vitória finalmente conquistou três pontos em uma partida. Na tarde deste domingo, 16, os comandados por Thiago Carpini superaram o Internacional por 2 a 1, com gols marcado por Willian Oliveira e Wagner Leonarodo. Do lado colorado, o autor do gol foi Wesley.

Com o resultado, os rubro-negros deixam a lanterna da Série A, somando 6 pontos na tabela. No entanto, o Vitória ainda pode ser ultrapassado pelo Cuiabá, que joga às 18h30, contra o Fortaleza, na Arena Pantanal.

Primeiro tempo

Com o apoio da torcida rubro-negra, o Leão da Barra abriu o placar do jogo logo cedo, aos 7 minutos da etapa inicial. Após lambança de Thiago Maia na frente de Alerrandro, o camisa 9 recuperou a bola e tocou para Willian Oliveira dentro da área, e o meio-campista não desperdiçou, estufando a rede colorada, fazendo a festa dos torcedores presentes no Barradão.

Só dava Vitória! Pouco mais de dez minutos depois da abertura do placar a equipe comandada por Thiago Carpini articulou bela jogada pelo lado direito, com Matheusinho e Lepo, encontrando Alerrandro dentro da área, que só precisou empurrar a bola para o gol. No entanto, o árbitro de vídeo revisou o lance e anulou o segundo tento do Leão.

Após a anulação do segundo gol rubro-negro, a partida ficou morna, sem muitas emoções. O Internacional sofria com os desfalques, e portanto, não chegava a ameaçar a meta adversária, e o Vitória, por sua vez, controlava o placar e as ações do jogo, mas sem se arriscar muito.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Internacional voltou melhor e passou a dominar as ações do jogo. Prova disso é que a primeira boa oportunidade veio do lado colorado. Após cruzamento, o camisa 8 Bruno Henrique apareceu sozinho para cabecear, mas Lucas Arcanjo estava bem posicionado, defendendo a bola.

Logo na sequência, foi a vez do Leão mostrar as garras. Osvaldo, uma das principais referências da equipe rubro-negra, teve a chance de marcar o segundo gol do Vitória no jogo. Depois de belo cruzamento, que encontrou o camisa 11 sozinho na entrada da pequena área, o atacante finalizou de primeira e parou na defesa de Fabrício.

Já no final da segunda etapa, em contra-ataque fulminante, o Internacional chegou ao empate aos 36 minutos. Após erro de passe de Matheusinho, a equipe colorada não perdeu a oportunidade e igualou o placar com Wesley, que driblou Lucas Arcanjo para marcar.

Nos acréscimos da partida, Lucas Alario cometeu pênalti em Willian Oliveira. Wagner Leonardo assumiu a responsabilidade e não decepcionou a torcida, marcando o segundo gol do Leão no jogo.

Próximo jogo

O Vitória retorna aos gramados daqui a quatro dias, nesta quinta-feira, 20, às 18h30, contra o Atlético-MG, mais uma vez no Estádio Manoel Barradas, em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileirão 2024