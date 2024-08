No Barradão, Vitória não vence o Flamengo há mais de uma década

Confronto entre Vitória e Flamengo em 2018 - Foto: MAURÍCIA DA MATTA | EC VITÓRIA

Na busca pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, 24, pela 19ª rodada da competição, às 20h. No estádio Barradão, o Leão da Barra precisa quebrar um tabu que perpetua por mais de 10 anos: vencer os cariocas em Salvador.

Em um recorte de 10 jogos, o retrospecto é negativo para os comandados de Thiago Carpini, que soma duas vitórias, um empate e sete derrota. Diante da sua torcida, o único resultado positivo ocorreu no dia 1º de dezembro de 2013, quando derrotou o Mengão por 4 a 2, com gols de Dinei (2x), Maxi Biancucchi e Marquinhos.

2013 foi um ano para ser lembrado pelo torcedor rubro-negro, quando terminou o Brasileirão na 5ª posição da tabela, somando 59 pontos e 16 triunfos. A classificação inédita para a Libertadores não veio por um detalhe de dois pontos, já que o Botafogo alcançou a 4ª colocação com 61.

Desde então, Vitória e Flamengo se enfrentaram quatro vezes no Barradão, com um total de três derrotas, ambas pelo placar de 2 a 1, em 2014, 2016, e 2017, e um empate por 2 a 2 em 2018. No somatório, foram oito gols para os cariocas e cinco para os baianos.

Por outro lado, jogando fora de casa, o último triunfo do Leão ocorreu em 2017, justamente na 19ª rodada do Brasileirão, pelo placar de 2x0. No Maracanã, Nilton e Yago Felipe balançaram as redes.

Agora, em 2024, as equipes voltam a se enfrentar após seis anos com objetivos bem distintos. Na Série A, o Flamengo é o 3º colocado, com 34 pontos e 10 triunfos, por outro lado, o Vitória está na 17ª posição, com 15 pontos e apenas quatro jogos ganhos.

Para o duelo, o Leão chega com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, sendo a última neste domingo, contra o Grêmio, por 2x0. O rubro-negro carioca, por sua vez, venceu o Criciúma no sábado, por 2x1, somando a 3ª vitória das cinco partidas recentes.

Confira os jogos:

Brasileirão 2013 - Flamengo 2 x 1 Vitória

Brasileirão 2013 - Vitória 4 x 2 Vitória

Brasileirão 2014- Vitória 1 x 2 Flamengo

Brasileirão 2014- Flamengo 4 x 0 Vitória

Brasileirão 2016- Flamengo 1 x 0 Vitória

Brasileirão 2016- Vitória 1 x 2 Flamengo

Brasileirão 2017- Flamengo 0 x 2 Vitória

Brasileirão 2017- Vitória 1 x 2 Flamengo

Brasileirão 2018- Vitória 2 x 2 Flamengo

Brasileirão 2018- Flamengo 1 x 0 Vitória