Copa do Brasil: Com tático, Vitória está pronto para pegar o Náutico

Elenco rubro-negro em atividade no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória concluiu a preparação para a partida contra o Náutico, marcada para esta quarta-feira, 12, às 19h, no Barradão, válida pela segunda fase da Copa do Brasil 2025.

As atividades desta terça-feira, 11, o grupo rubro-negro foi submetido a um treinamento tático de 11 jogadores contra 11 com o campo aberto, comandado pelo técnico Thiago Carpini.

Os jogadores aprimoraram situações de bola parada ofensivas e defensivas, além de cobranças de pênaltis. O restante dos atletas realizou um treino em espaço reduzido com o assistente Márcio Goiano.

A equipe terá os desfalques do lateral-direito Claudinho, do volante Val Soares e do meia Matheuzinho. Os três atletas se recuperam de lesão e seguiram em tratamento no departamento médico.

O clássico nordestino contra o Timbu pela Copa do Brasil será em jogo único. Se a partida terminar empatada no tempo regulamentar, a vaga na terceira fase será decidida nas cobranças de pênalti.