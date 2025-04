Cria do Vitória, Elkeson oficializa aposentadoria do futebol

PENDUROU AS CHUTEIRAS

Elkeson durante passagem pelo Vitória em 2010 - Foto: Felipe Oliveira / EC Vitória

Aos 35 anos, Elkeson anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional. Revelado pelo Vitória, o atacante teve passagens marcantes por clubes brasileiros e se destacou no futebol chinês, onde também defendeu a seleção nacional do país asiático.

Natural de Coelho Neto, no Maranhão, Elkeson de Oliveira Cardozo iniciou sua trajetória nas divisões de base do Vitória em 2003.

Promovido ao elenco principal em 2009, permaneceu no clube até 2011, quando foi transferido para o Botafogo. No clube carioca, ganhou notoriedade e despertou o interesse do futebol internacional.

No exterior, Elkeson construiu uma carreira de sucesso na China, atuando pelo Guangzhou Evergrande e pelo Shanghai SIPG. Tornou-se ídolo em ambos os clubes e figura importante do futebol chinês.

Em 2019, se naturalizou chinês, adotando o nome Ai Kesen, e fez história ao se tornar o primeiro jogador sem ascendência chinesa a defender a seleção nacional.

Com a camisa rubro-negra do Vitória, Elkeson foi bicampeão baiano (2009 e 2010) e campeão da Copa do Nordeste (2010). Ao todo, marcou 18 gols em 100 partidas oficiais pelo clube.

A despedida dos gramados foi feita por meio de uma postagem nas redes sociais:

“Quero agradecer a todos que fizeram parte dessa trajetória. Aos meus familiares, que sempre me apoiaram incondicionalmente; aos meus treinadores, que me guiaram e acreditaram em meu potencial; aos meus companheiros de time, que se tornaram irmãos de jornada; e, é claro, aos torcedores, que com seu amor...”, escreveu Elkeson.