De volta ao Z4, Vitória visita o Atlético-MG em mais uma decisão na Série A

Raúl Cáceres em treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

No futebol, aquilo que passou, em termos de fatos negativos, precisa ser logo superado. Calendário intenso e desafios um atrás do outro impõem um ritmo mais acelerado para processar acontecimentos ruins, como derrotas e eliminações. Por outro lado, corrigir os problemas e evitar a repetição de erros são elementos centrais para a recuperação de um time.

No Vitória, erros imaturos e graves, que ocorreram em rodadas anteriores do Brasileirão, de expulsões a vacilos individuais que geraram gols de adversários, vêm sendo sentidos até hoje, principalmente na tabela. Em ao menos cinco partidas, que vinham ganhando contornos positivos para o time baiano, um instante de vacilo acabou sendo decisivo para o desfecho de revés.

No último jogo, com o Internacional, no Beira Rio, um pênalti completamente desnecessário cometido por Carlos Eduardo deu origem ao primeiro gol da equipe da casa, mudando o rumo do confronto. Hoje, o Leão visita o Atlético Mineiro, na Arena MRV, com o imperativo de não cometer os mesmos erros de jogos anteriores. Se vencer, o Leão pode sair novamente da zona de rebaixamento, dependendo de outros resultados da rodada.

Aprendizado

A equipe baiana voltou para o Z-4 após o triunfo do Fluminense por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, no Maracanã, na abertura da 29ª rodada. Com dois pontos a menos do que o Tricolor carioca e três em relação ao Athletico-PR, interessa apenas ao Rubro-Negro pontuar para seguir com força na disputa pela permanência.

Em diversos jogos quase ‘ganhos’ ou com um ponto quase certo, o Vitória vacilou. A lista é grande: empate em 2 a 2 após abrir dois gols diferença contra o Cruzeiro no Barradão, em jogo no qual o zagueiro Neris foi expulso na etapa inicial; a derrota para o São Paulo com o vermelho recebido por Wagner Leonardo nos primeiros minutos; a desorganização quando empatava com Corinthians e Flamengo e em ambos sofreu gol no fim por erro defensivo; expulsão de Patrick Calmon no duelo contra o lanterna Atlético-GO, entre outros.

Erros acontecem e são normais em qualquer modalidade esportiva, mas não podem ocorrer dessa forma nesta quantidade. Faltando dez partidas para o fim da competição, o aprendizado com o passado para não repetir os vacilos será central para o horizonte rubro-negro, começando contra o Galo, que vem dividindo atenções entre Série A, Libertadores e Copa do Brasil – os mineiros disputam as semifinais das duas competições.

O técnico Thiago Carpini terá quase todos os jogadores à disposição. Apenas o volante Filipe Machado, que recebeu o terceiro amarelo, está fora por suspensão automática. O substituto deve ser o volante Willian Oliveira, que entrou bem na partida contra o Internacional e contribuiu para o domínio do Vitória no segundo tempo da partida – que, porém, não se reverteu em um resultado melhor (novamente por erros individuais, dessa vez em lances de ataque).

Existe uma possibilidade remota do Galo poupar titulares, uma vez que teve um jogo difícil contra o Vasco no meio da semana em que saiu vitorioso. Porém, a equipe entra em campo novamente apenas na próxima quinta-feira contra o Grêmio, também pelo Brasileirão. Mas, para além disso, o Colossal tem um fato para realmente se animar. Das últimas cinco partidas contra o Galo, venceu quatro, sem vacilo.