Ex-Vitória conta sofrimento por negligência médica de clube da Série B

Ex-jogador do Esporte Clube Vitória, o atacante Neilton Meira revelou o sofrimento pelo qual passou durante o tratamento de uma lesão no tornozelo. O atacante teve complicações causadas pelo problema físico e apontou negligência médica por parte do Sport, seu clube na ocasião.

De acordo com o atleta de 32 anos, a situação começou em 2021 e se agravou quando o Sport optou por tratar a lesão de maneira conservadora. Segundo ele, as dores que sentia eram intensas e as soluções adotadas foram “um monte de injeção e remédio”, mesmo com exames que apontavam a necessidade de cirurgia.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“O Sport optou pelo tratamento conservador, e eu não conseguia voltar. Desde maio jogando com dor. Fizeram com que eu tentasse voltar a jogar, me dando um monte de injeção, um monte de remédio, e eu não conseguia voltar, sentia muita dor, e eu falava isso para eles, e eles falavam que isso era normal, que já, já eu estaria 100%”, detalhou em entrevista ao ge.

Sem conseguir retornar à plenitude física, Neilton passou por intervenção cirúrgica posteriormente. No entanto, o atacante contou que nem isso adiantou e que ele ficou “pior do que antes”. À época, chegou a se pronunciar em nota alegando ter sido “humilhado e largado” pelo clube pernambucano.

Fiquei aí um ano sofrendo com essas negligências do Sport. Neilton - Ex-atacante do Vitória

“Depois da cirurgia, eu tentava voltar, mas eu estava pior do que antes da cirurgia, e eu não entendia o que estava acontecendo”, relembrou ele, que depois escolheu passar por um novo procedimento por conta própria. Ele disse que foram encontrados “vários fragmentos” ósseos no seu tornozelo.

Pausa para cuidar da saúde mental

Sem entrar em campo desde 16 de fevereiro de 2025, quando defendia o Água Santa-SP, Neilton resolveu paralisar sua carreira no futebol. A pausa aconteceu, segundo ele, para cuidar da “saúde mental”.

Abalado pela sequência de problemas físicos e pela perda de espaço nos principais clubes brasileiros, o jogador se apoiou na família e amigos durante o período fora dos gramados.

“Como falei, estava mal de cabeça por causa do futebol. Eu sempre joguei futebol por prazer, mas esses últimos anos o futebol mudou e meio que inverteu. Vinha sendo um ponto de estresse para mim”, lamentou.

“Deixa eu pisar um pouco aqui no freio, pensar na minha saúde mental primeiro, deixa eu resolver minha vida. Pensar em coisas além do futebol, além daquele dia a dia, aquele estresse que a gente vive. Isso me fez melhorar bastante. Sou muito grato às pessoas que estavam do meu lado, minha esposa, minha família, meus amigos, que me abraçaram”, detalhou.

Trabalho como empresário

Atualmente, Neilton atua como empresário em Orlando, nos Estados Unidos, e um de seus negócios está ligado ao futebol. O objetivo é conectar jovens promessas e estudantes ao país da América do Norte.

Neilton durante treino do Vitória, em 2018 - Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

“A gente traz atletas, estudantes que querem vir do Brasil para cá e querem fazer uma universidade, e querem jogar. A gente faz também essas transições de transferência de jogadores, que é onde eu criei muito relacionamento no meio do futebol, com empresários, com clubes e com atletas", explicou.

"Então, eu venho fazendo um pouco essas intermediações, negociações entre alguns atletas”, completou.