Filho de ex-Bahia, joia de 15 anos do Vitória brilha como artilheiro

Nem o vice-campeonato do Vitória apagou a estrela de Willames Mateus na Copa 2 de Julho. Aos 15 anos, o atacante rubro-negro encerrou a competição como artilheiro isolado, balançando as redes 18 vezes.

A marca impressiona ainda mais quando comparada aos outros goleadores do torneio. Willames terminou com três gols de vantagem sobre Kleber, do Santos, que marcou 15 vezes. Também pelo clube paulista aparecem Gahad, com 11 gols, Gabriel, com 10, e Juan, com nove, completando o top 5 da artilharia.

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O atacante do Vitória foi o único representante do Leão na lista e superou todos os jogadores da equipe campeã em números. O desempenho ofensivo foi essencial para a campanha rubro-negra, que terminou com o vice-campeonato após derrota por 1 a 0 para o Santos na decisão disputada no CT Evaristo de Macedo, do Bahia.

Influência veio da família

Além do faro de gol, Willames também carrega o futebol no sangue. O jovem é filho do ex-volante Willames, que defendeu o Bahia nas temporadas de 2008 e 2009. Fora das quatro linhas, o pai acompanha de perto a evolução do filho.

"Com certeza, antes dos jogos também ele me instrui da melhor forma, depois do jogo também ele vê o que eu errei e o que eu posso melhorar sempre. Sim, com certeza, a pescoçada, o desmarque, ele me instruiu", contou o atacante ao destacar a influência do pai em sua carreira.

Já o pai fez questão de exaltar a dedicação do filho e atribuiu o desempenho ao comprometimento diário demonstrado nos treinamentos.

Willames, ex-jogador do Bahia - Foto: Divulgação

"Ah, ele estuda. Ele é um menino muito dedicado, focado e ouvinte, um bom ouvinte. Resultado do esforço dele e da dedicação, e tá aí a prova disso. Teve jogos que ele não jogou por desgaste físico e, mesmo assim, conseguiu atingir essa artilharia. Não é fácil fazer tantos gols em uma competição. Ele mostrou que tem um grande potencial", afirmou.

"Óbvio que ninguém quer sair derrotado, principalmente numa final. Mas a importância é ter uma tranquilidade de saber que o trabalho está sendo bem feito", completou.

A Copa 2 de Julho é a competição da categoria Sub-15 mais importante do Brasil, e serve como um ótimo grau de preparação para o futebol profissional.