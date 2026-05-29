Final da Copa do Nordeste: check-in do Vitória cai após 'invasão' de sócios; clube se posiciona

A expectativa da torcida do Esporte Clube Vitória para a final da Copa do Nordeste ficou evidente logo na abertura do check-in para a decisão contra o Fortaleza.



Após 16 anos longe da final do torneio regional, o Rubro-Negro iniciou nesta sexta-feira, 29, o processo de check-in dos sócios para a partida marcada para o próximo sábado, 6, às 16h, no Barradão, mas o grande volume de acessos provocou instabilidade no sistema.



Tanto o site quanto o aplicativo utilizados pelos torcedores apresentaram dificuldades de acesso poucos minutos após a liberação do check-in. De acordo com informações apuradas pelo portal A TARDE junto ao clube, o problema ocorreu em razão de um pico simultâneo de acessos, gerando lentidão e falhas momentâneas na plataforma.



Ainda conforme o Vitória, uma manutenção foi iniciada para normalizar o funcionamento dos canais digitais, e a expectativa é de que o sistema seja estabilizado em breve.



Neste primeiro momento, o check-in foi disponibilizado exclusivamente para os sócios da categoria prioridade 1: Sou Leão da Barra, Sou Colossal, Sou Tradição e Sou Sem Fronteiras.

Confira:

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Ingressos seguem disponíveis

Diante da repercussão nas redes sociais, o programa Sou Mais Vitória divulgou uma nota oficial para desmentir informações sobre um possível esgotamento dos check-ins para a decisão diante do Fortaleza.

“Esclarecemos que essa informação é falsa e não foi produzida ou divulgada pelos canais oficiais do clube ou do programa Sou Mais Vitória.

O processo de check-in segue aberto, respeitando a disponibilidade de cada setor e as regras estabelecidas para a partida.

Reforçamos a importância de que os torcedores acompanhem as informações exclusivamente pelos canais oficiais do Esporte Clube Vitória e do Sou Mais Vitória, evitando a disseminação de conteúdos não verificados.”