Não é sonho: Vitória encara Botafogo e vê chance de arrancar 3 pontos

Vitória visita o Botafogo neste sábado - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

No futebol, excluindo os clássicos, a regra é que há sempre times favoritos nos duelos. Em uma partida na qual o 12º colocado enfrenta, fora de casa, o líder do campeonato, logicamente o favoritismo não está com os visitantes. No entanto, há outra lei que impera no mundo da bola: dentro de campo, são sempre 11 contra 11.

É justamente nesta lógica que o torcedor rubro-negro se prende para acreditar que o Vitória tem boas chances de arrancar os três pontos do Botafogo, às 19h30 de hoje, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão, e praticamente garantir sua permanência na Série A — atualmente, o Leão tem apenas 3,3% de queda, segundo cálculos de matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Por mais que haja uma inegável diferença na qualidade técnica das equipes, a esperança também é típica do esporte e da vida: a última que morre. Enquanto houver chance, a torcida do Colossal não tratará como um sonho distante a possibilidade de ver seu time derrubar o time que apresenta o melhor futebol do país na atual temporada.

Um rápido olhar para o passado recente pode alimentar o otimismo, já que o Leão superou um adversário poderoso em cenário parecido, também no segundo turno (recorte em que o Vitória tem 57,8% de aproveitamento, o sexto melhor da competição). O vice-líder do campeonato, Palmeiras, foi derrotado pelo time vermelho e preto por 2 a 0, em partida que ocorreu longe do Barradão, na 20ª rodada.

Embora o Vitória esteja há sete partidas sem vencer o Fogão e nos três embates (um pelo Brasileiro e dois pela Copa do Brasil) que ocorreram entre as equipes neste ano o Glorioso tenha levado a melhor, o histórico do confronto ainda aponta para o equilíbrio: em 48 jogos, foram 14 empates, 17 triunfos para os cariocas e 17 para os baianos.

Treinos e suspensos

Thiago Carpini teve pouco tempo para organizar o planejamento para enfrentar o líder do campeonato. Só na última quinta-feira e na manhã de ontem o ‘professor’ conseguiu comandar treinos com foco no duelo contra Botafogo.

No primeiro, precisou deixar de fora de atividades mais intensas os jogadores que foram a campo na quarta e só quem trabalhou com bola foram os atletas que jogaram 45 minutos ou menos. Já no segundo treino todos participaram dos exercícios táticos e dos trabalhos de força.

O treinador Artur Jorge não contará com duas peças importantes do seu esquema tático para o duelo contra o Vitória: o zagueiro Alexander Barboza e o atacante Luiz Henrique, destaque da Seleção Brasileira, suspensos por terem sido expulsos na última rodada, contra o Atlético-MG.

O Colossal, entretanto, chega ao confronto com o seu elenco completo por conta do retorno de Everaldo, que cumpriu suspensão no triunfo diante do Criciúma. Só quem não está à disposição de Carpini é o volante Caio Vinicius, machucado, e os atletas cuja as lesões são tão graves que não podem mais ir a campo na temporada: Osvaldo e Camutanga.

Chance remota

Há torcedor do Vitória que pode estar se apegando à frase ‘1% de chance, mas 99% de fé’ para sonhar com coisas grandes. Mesmo com o Leão ainda não tendo se livrado matematicamente do risco de queda, cálculos feitos na UFMG apontam que há a possibilidade de o time estar na próxima Copa Libertadores. A chance é pequena (1%), no entanto. É bem mais mais provável que o clube chegue à ‘Sula’: 61,9%.