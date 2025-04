Paredão renovado! Vitória amplia contrato com Lucas Arcanjo

Lucas Arcanjo fica no Vitória até a temporada 2028 - Foto: Victor Ferreira / EC VItória

O Vitória registrou, nesta sexta-feira, 28, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a renovação de contrato do goleiro Lucas Arcanjo até dezembro de 2028. O antigo vínculo do arqueiro com o Leão da Barra tinha validade até o fim de 2026.

Arcanjo esteve próximo de deixar o Vitória e para defender o Fluminense no início deste ano. O tricolor carioca não apresentou as garantias financeiras para o pagamento dos direitos do goleiro e as tratativas não avançaram.

Baiano de Piritiba, Lucas Willians Assis Arcanjo tem 26 anos e é formado nas divisões de base do Vitória. Ele também teve parte de sua formação no Galícia, em 2015.

O goleiro foi fundamental nas conquistas do Campeonato Brasileiro da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. Com a camisa rubro-negra, ele atuou em 191 oportunidades e contribuiu com duas assistências para gol.