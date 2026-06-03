STJD define punição de Gabigol por gesto obsceno em jogo do Vitória

Siga o A TARDE no Google

O atacante Gabriel Barbosa, do Santos, foi suspenso pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportivo) com uma partida por ter realizado um gesto obsceno durante o jogo contra o Vitória, no último sábado, 29, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Enquanto o clube paulista já vencia o duelo por 3 a 0, depois do próprio Gabigol ter marcado o terceiro gol durante o segundo tempo, o centroavante segurou nas partes intimas em forma de protesto contra um torcedor que o estava criticando.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Veja:

Gabriel Barbosa foi expulso em Santos x Vitória - Foto: Reprodução

Gabriel cumprirá apenas uma partida de gancho, referente à suspensão automática do cartão vermelho. O julgamento do tribunal, portanto, não definiu novas punições pelo ocorrido.

Enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código", Gabigol deve cumprir suspensão contra o Botafogo, no dia 22 de julho, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O Santos também foi punido na sessão do STJD por atrasar o início do segundo tempo da partida contra o Vitória. O árbitro Rafael Rodrigo Klein escreveu na súmula que os jogadores atrasaram o retorno do jogo em dois minutos.

Mesmo com um jogador a menos em mais de 30 minutos do segundo tempo, o Santos segurou o placar e venceu o Leão da Barra por 3 a 1, apesar da pressão do time visitante nos minutos finais.