SUSPENSO!
STJD define punição de Gabigol por gesto obsceno em jogo do Vitória
Atacante foi expulso durante jogo do Rubro-Negro contra o Santos
O atacante Gabriel Barbosa, do Santos, foi suspenso pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportivo) com uma partida por ter realizado um gesto obsceno durante o jogo contra o Vitória, no último sábado, 29, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.
Enquanto o clube paulista já vencia o duelo por 3 a 0, depois do próprio Gabigol ter marcado o terceiro gol durante o segundo tempo, o centroavante segurou nas partes intimas em forma de protesto contra um torcedor que o estava criticando.
Veja:
Gabriel cumprirá apenas uma partida de gancho, referente à suspensão automática do cartão vermelho. O julgamento do tribunal, portanto, não definiu novas punições pelo ocorrido.
Enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código", Gabigol deve cumprir suspensão contra o Botafogo, no dia 22 de julho, pela 19ª rodada do Brasileirão.
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O Santos também foi punido na sessão do STJD por atrasar o início do segundo tempo da partida contra o Vitória. O árbitro Rafael Rodrigo Klein escreveu na súmula que os jogadores atrasaram o retorno do jogo em dois minutos.
Mesmo com um jogador a menos em mais de 30 minutos do segundo tempo, o Santos segurou o placar e venceu o Leão da Barra por 3 a 1, apesar da pressão do time visitante nos minutos finais.