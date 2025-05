Vitória ganha dois desfalques de última hora para pegar o Ceará

Pepê e Zé Marcos desfalcam o Vitória contra o Ceará por lesão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Thiago Carpini ganhou dois desfalques de última hora para o duelo contra o Ceará, neste sábado, 3, às 18h30, no Estádio Presidente Vargas, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe não terá o volante Pepê e o zagueiro Zé Marcos, ambos por lesão.

Pepê sofreu uma entorse no tornozelo, enquanto Zé Marcos foi diagnosticado com uma lesão muscular. Ambos foram vetados para pegar o Alvinegro de Porangabuçu e já iniciaram tratamento.

Além deles, o time não terá à disposição o atacante Carlos Eduardo, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa e segue em tratamento. Seguem no departamento médico o atacante Renato Kayzer e o volante Willian Oliveira, ambos em fase de recuperação.

Em compensação, o meia Wellington Rato está recuperado de uma lesão no joelho direito e viajou com a delegação para a capital cearense. O camisa 10 não entra em campo desde o dia 10 de abril, quando participou do confronto contra o Defensa y Justicia,

O Vitória ocupa a 16ª colocação na tabela, com seis pontos, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Apesar da fase instável, o Rubro-Negro baiano não perde há cinco partidas no Brasileirão. Nesse período, somou uma vitória e quatro empates.