Vitória recebe o Vasco em Salvador; veja onde assistir

- Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Na luta contra o rebaixamento, o Vitória recebe o Vasco em Salvador, às 18h30 deste domingo, 01. Como se a partida já não fosse difícil por si só, o Leão terá que entrar em campo sem o meia Matheuzinho, que se machucou na partida contra o São Paulo.



O rubro-negro finalizou no último sábado, 31, a preparação para a partida. O trabalho tático foi centrado no posicionamento dos jogadores em lances de bola parada, tanto ofensivos quanto defensivos. A parte final do treino incluiu cobranças de faltas de longa e média distância, além de batidas de pênaltis, visando melhorar a precisão e a eficácia das finalizações da equipe.



Além disso, Ricardo Ryller, que está com um trauma no ombro esquerdo, treinou à parte com o preparador físico Caio Gilli. Seus movimentos foram limitados para não agravar a lesão, mas ele participou das atividades de recuperação para se preparar para os próximos jogos.



A partida, válida pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será comandada por:



- Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP);

- Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP);

- Assistente 2: Daniel Paulo Ziolli (SP);

- Quarto árbitro: Fernando Antônio M. Salles N. Filho (PA);

- VAR: Adriano de Assis Machado (SP).

Tansmissão: A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view)