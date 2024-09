Vitória x Vasco: Leão encerra preparação, confira a provável escalação

Treino do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória realizou na manhã deste sábado, 31, a última sessão de treino no CT Manoel Barradas, preparando-se para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, neste domingo, 1.

Sob o comando de Thiago Carpini e com a assistência de Estephan Djian, a equipe iniciou a atividade com um aquecimento focado em exercícios físicos, enquanto os goleiros Yuri, Alexandre, Lucas Arcanjo e Muriel participaram de um treino específico conduzido pelos preparadores Paulo Musse e Itamar Ferreira.

O trabalho tático do dia foi centrado no posicionamento dos jogadores em lances de bola parada, tanto ofensivos quanto defensivos. A parte final do treino incluiu cobranças de faltas de longa e média distância, além de batidas de pênaltis, visando melhorar a precisão e a eficácia das finalizações da equipe.

Ricardo Ryller, que está com um trauma no ombro esquerdo, treinou à parte com o preparador físico Caio Gilli. Seus movimentos foram limitados para não agravar a lesão, mas ele participou das atividades de recuperação para se preparar para os próximos jogos.

Confira a provável escalação do Vitória para o jogo: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Ricardo Ryller e Filipe Machado; Janderson (Zé Eduardo/Hugo), Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.