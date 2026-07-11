Vitória vence jogo-treino por 9 a 0 e se prepara para encarar o Vasco

Siga o A TARDE no Google

Retomando o ritmo da temporada após a pausa para a Copa do Mundo de 2026, o Vitória goleou o Redenção por 9 a 0 em jogo-treino disputado na tarde deste sábado, 11, no Barradão. O treinador Jair Ventura utilizou todos os jogadores à disposição para a partida.

Os gols da partida foram marcados por Renê (3), Renato Kayzer, Edenilson, duas vezes cada, Marinho e Tarzia de pênalti.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Próximo compromisso

O Vitória folga neste domingo e volta aos treinamentos na tarde de segunda-feira, 13, visando a partida contra o Vasco, no dia 16 de julho, às 19h30, no Barradão, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.