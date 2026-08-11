Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Vitória x Vasco na Copa do Brasil: CBF divulga datas e horários

Entidade divulga tabela detalhada das quartas de final da competição nacional

Lucas Vilas Boas
Por
Taça da Copa do Brasil
Taça da Copa do Brasil - Foto: Nelson Terme / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite desta terça-feira, 11, a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil 2026. Todos os jogos sorteados tiveram datas, horários e locais definidos pela entidade.

O Vitória entra em campo contra o Vasco no jogo de ida do mata-mata na quarta-feira, 26, às 21h30, em São Januário, e decide a classificação no Barradão, no dia 2 de setembro, também uma quarta, no mesmo horário da primeira partida.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ambos os jogos serão transmitidos em TV Aberta (Globo), Sportv, Amazon Prime e Premiere. O vencedor do confronto enfrentará quem vencer do duelo entre Palmeiras e Santos, na semifinal, com informações ainda a serem detalhadas pela CBF.

Outros jogos da Copa do Brasil

  • Cruzeiro x Atlético-MG (ida) - 25/08, terça;
  • Atlético-MG x Cruzeiro (volta) 01/09, terça.
  • Palmeiras x Santos (ida) - 26/08, quarta;
  • Santos x Palmeiras (volta) - 02/09, quarta.
  • Internacional x Grêmio (ida) - 27/08, quinta;
  • Grêmio x Internacional (volta) - 03/09, quinta.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do brasil esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas