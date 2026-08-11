E.C.VITÓRIA
Vitória x Vasco na Copa do Brasil: CBF divulga datas e horários
Entidade divulga tabela detalhada das quartas de final da competição nacional
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite desta terça-feira, 11, a tabela detalhada das quartas de final da Copa do Brasil 2026. Todos os jogos sorteados tiveram datas, horários e locais definidos pela entidade.
O Vitória entra em campo contra o Vasco no jogo de ida do mata-mata na quarta-feira, 26, às 21h30, em São Januário, e decide a classificação no Barradão, no dia 2 de setembro, também uma quarta, no mesmo horário da primeira partida.
Ambos os jogos serão transmitidos em TV Aberta (Globo), Sportv, Amazon Prime e Premiere. O vencedor do confronto enfrentará quem vencer do duelo entre Palmeiras e Santos, na semifinal, com informações ainda a serem detalhadas pela CBF.
Outros jogos da Copa do Brasil
- Cruzeiro x Atlético-MG (ida) - 25/08, terça;
- Atlético-MG x Cruzeiro (volta) 01/09, terça.
- Palmeiras x Santos (ida) - 26/08, quarta;
- Santos x Palmeiras (volta) - 02/09, quarta.
- Internacional x Grêmio (ida) - 27/08, quinta;
- Grêmio x Internacional (volta) - 03/09, quinta.