Ederson critica preço dos ingressos para jogo do Brasil: "Um absurdo" | A TARDE

Mais de 40 mil espectadores foram à Arena Pantanal na noite desta quinta-feira, 12, para acompanhar de perto o empate em 1 a 1 entre Brasil e Venezuela, válido pela 3ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A carga total de ingressos à venda foi de 41.260 - a capacidade do estádio é cerca de 43 mil torcedores. Os preços das entradas para Brasil e Venezuela variaram de R$ 200 a R$ 600.

Titular desde que Fernando Diniz assumiu o comando da Seleção Brasileira, o goleiro Ederson considerou um absurdo o valor das entradas e disse que a CBF precisa repensar essa situação.



“A gente viu o incentivo do nosso torcedor, puxando para cima. É claro que o estádio não estava completamente lotado, e é muito compreensível pelo valor do ingresso. No meu ponto de vista, é uma coisa absurda metade do ingresso 300 reais, eu acho que isso tem que ser mudado. Todos sabemos da condição do povo brasileiro, é quase um salário mínimo uma entrada inteira. É uma coisa a ser pensada por parte da CBF”, afirmou o goleiro do Manchester City.



Agora o Brasil viaja até Montevidéu onde encara o Uruguai na terça-feira, 17. O jogo da 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 está marcado para as 21h no estádio Centenário.