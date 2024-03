Edmundo e Romário no ringue? Entenda possível luta entre ex-jogadores | A TARDE

Após a luta entre Acelino Popó e Kleber Bambam, que agitou as redes sociais, surgiram diversos desafios semelhantes. Desta vez, quem entrou na onda foi o ex-atacante Edmundo.

Durante uma transmissão ao vivo no canal "Mundo Ed", Edmundo, conhecido por suas passagens marcantes por Vasco e Palmeiras, foi questionado se consideraria participar de uma luta nesse formato. Surpreendentemente, ele aceitou o desafio e até mesmo sugeriu um oponente: seu antigo desafeto, Romário.

"Eu adoraria lutar contra o Romário, mas parece que ele não está interessado", comentou.

A proposta de Edmundo gerou reações, incluindo uma ironia do ator e amigo Eri Johnson, que brincou. "Vai dar um sono do cacete essa luta. Dois velhos! Vai olhar um pra cara do outro e falar: 'ninguém veio'.