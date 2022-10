Ednaldo defende aumento no valor da cota dos times da Copa do Nordeste

Após reunião realizada no Rio de Janeiro, na última terça-feira, 25, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, cobrou um aumento na receita dos clubes que disputam a Copa do Nordeste.

“A CBF quer mais receita para os clubes na Copa do Nordeste. A parte de receita e patrocínio é destinada a Liga do Nordeste. Acho muito pouco o que arrecada e é repassado para os clubes que precisam ter mais participações nas receitas”, disse Ednaldo Rodrigues em entrevista à rádio Salvador FM.

O encontro serviu para que os clubes se manifestassem e tomassem conhecimento dos temas abordados sobre a competição. A entidade e as equipes decidiram pela manutenção do formato utilizado em 2022. A competição começa com duas fases classificatórias para definir os quatro últimos classificados para a fase de grupos da competição, que segue dividido em dois.

A Bahia tem como representantes na fase de grupos o Atlético de Alagoinhas, campeão estadual, o Bahia, primeiro no ranking da CBF no estado, e o Vitória, segundo melhor colocado na lista divulgada pela entidade máxima do futebol nacional.