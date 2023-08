Ednaldo elogia times e celebra avanços com o Brasileirão de 2023

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, elogiou o empenho e a dedicação dos times que participam do Brasileirão 2023, reconhecendo o êxito do torneio. Ele ressaltou que o marco de público recorde nos estádios e audiência, alcançado ao término do primeiro turno da Série A, simboliza um progresso na gestão organizacional dos clubes.

“Estão todos de parabéns. A qualidade técnica da competição, com grandes jogos, alia-se à lotação dos estádios. Isso sinaliza uma mudança de postura dos clubes, que demonstram uma visão profissional cada vez mais apurada, e esses resultados refletem esse novo momento vitorioso do futebol brasileiro”, disse Ednaldo.

Ednaldo elogiou o público presente nos estádios na competição | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O presidente da CBF expressou sua satisfação pelo novo recorde alcançado, atingindo uma média de 27.006 espectadores pagantes por partida. Esse número foi consolidado ao final da 19ª rodada do campeonato, após o jogo entre Athletico-PR e Cuiabá, realizado na terça-feira (15) em Curitiba.

“A CBF é apenas a canalizadora de todos os que movimentam essa rede extensa e apaixonante que conecta os torcedores com o futebol brasileiro. Estamos aqui para apoiar incondicionalmente os bons exemplos, como os que os clubes têm dado na Série A.”

Ednaldo reiterou o comprometimento da CBF com o progresso do futebol no país, ressaltando que a organização está constantemente disponível para o diálogo.

“Os clubes, de todas as divisões, podem esperar do presidente da CBF e de sua diretoria o compromisso de estarmos sempre abertos ao diálogo e aos avanços necessários em busca da excelência, com ênfase na questão da transparência, que é uma das principais bandeiras da minha gestão”, afirmou o presidente.