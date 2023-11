Ednaldo minimiza má fase da Seleção Brasileira: "Trabalho iniciando" | A TARDE

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, falou pela primeira vez sobre os recentes resultados da Seleção Brasileira, sob o comando do treinador Fernando Diniz.

De acordo com o cartola baiano, o momento do trabalho é de transição e precisa haver um pouco de paciência. Na avaliação de Ednaldo, Diniz está realizando uma renovação bastante profunda e necessita de tempo.

"É um trabalho que está se iniciando. Tudo o que se muda tem tempo de adaptação. Ele está fazendo uma renovação na seleção de forma bem profunda, com jovens atletas. E eles precisam de um tempo maior para eles corresponderem", disse.

Nos seis jogos disputados até o momento nas Eliminatórias da Copa do Mundo, a Canarinho venceu dois jogos, empatou um e perdeu três partidas, essas nos últimos três jogos. A sequência negativa é a pior na história da Seleção Brasileira.

Com os resultados, a equipe verde e amarela está na 6ª posição da tabela com apenas sete pontos conquistados em 24 disputados. "A gente tem que saber conviver com isso. A gente sabe que [a má fase] não é eterna, vai passar. O trabalho está sendo aprimorado. A gente acompanha de perto o trabalho da comissão técnica. Os atletas absorvem e lutam para terem o entrosamento. Mais do que todos nós, os atletas e comissão técnica sentem o resultado", completou.

Diniz terá apenas dois jogos pela frente, nos amistosos de 2024, contra Inglaterra e Espanha. Depois, a expectativa é que o treinador italiano Carlo Ancelotti assuma o comando do Brasil. No entanto, recentemente tem surgido boatos sobre uma possível renovação dele com o Real Madrid.

Perguntando sobre o técnico italiano, Ednaldo Rodrigues desconversou, sorriu e não respondeu. Em outras oportunidades, o dirigente já deu como certo que Ancelotti iria dirigir o Brasil na Copa América, que será disputada nos EUA.