Ednaldo reforça desejo de Ancelotti na Seleção: "Não joguei a toalha"

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, reiterou nesta terça-feira, 6, o desejo de contar com o italiano Carlo Ancelotti no comando técnico da Seleção Brasileira. A Canarinho segue sem treinador desde a saída de Tite, em dezembro do ano passado.

De acordo com o dirigente, a entidade máxima do futebol brasileiro "ainda não jogou a toalha" em relação à contratação do italiano. Ednaldo aproveitará o amistoso da Seleção na Espanha, este mês, para conversar com o treinador.

"Os planos são aqueles que vocês já têm conhecimento. Tem situações que a gente não tem como detalhar de forma mais espontânea. Com se diz no boxe, ainda não joguei a toalha. Assim que eu chegar, faço questão de dar a informação precisa e verdadeira", afirmou o baiano.

A previsão é que haja uma definição logo após a Data Fifa, mas o presidente afirmou que ainda não existe um "plano B". A manifestação ocorre um dia após o treinador do Real Madrid reforçar a permanência na equipe merengue.

"Eu continuo com a tese do plano A e quando voltar de lá [Espanha] é que vou saber se temos que partir para um plano B", completou Ednaldo.