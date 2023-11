Eduardo Dute celebra retomada da Travessia: "Prova maravilhosa" | A TARDE

A Travessia Mar Grande-Salvador está de volta após cinco anos e o evento oficial de lançamento da 53ª edição foi realizado na noite desta terça-feira, 14. Em uma das salas de cinema do UCI Orient, no Shopping Barra, foi exibido o primeiro episódio do documentário “Todos os Sonhos”, que conta parte da história dessa icônica competição.

Um dos presentes no evento de lançamento foi Eduardo Dute, diretor de marketing do Grupo A TARDE. Em entrevista ao Portal A TARDE, ele valorizou o retorno da Travessia e parabenizou a produção do documentário.

“Esse é um grande evento de retomada do Grupo A TARDE. A Travessia Mar Grande-Salvador, uma prova icônica, uma prova maravilhosa de 68 anos, uma prova de 1955. Então, essa oportunidade que a gente está tendo aqui agora é de trazer isso e mostrar um lindo documentário feito pelas meninas da Benditas. Um filme super delicado, com cinco capítulos, lindo, e hoje os atletas que vão nadar a prova no próximo domingo, estão aqui presentes para verem um pouco disso”, contou Dute.

O diretor também ressaltou a reaproximação do Grupo A TARDE com os eventos esportivos e culturais em todo o estado da Bahia.

“A ideia, na verdade, é do Grupo A TARDE se aproximar da população, por meio do esporte, da cultura e do entretenimento. Então, nesse momento nós fizemos o passeio ciclístico na orla de Salvador, uma maratona espetacular com uma volta olímpica na Arena Fonte Nova e agora brindando realmente o final do ano com a volta da Travessia Mar Grande-Salvador. Eu acho que isso demonstra o espírito do A TARDE do jeito que está se renovando. 2024 é um ano olímpico, vamos voltar a ver as Olimpíadas e tem muita coisa boa para vir ainda. A gente está antenado com tudo que está acontecendo aí, como o beach tennis, com várias coisas que estão aí no momento”, concluiu Eduardo.

A Travessia Mar Grande-Salvador será realizada no domingo, 19. As inscrições eram limitadas e foram encerradas. No site oficial da competição é possível conferir o regulamento da prova e outras informações. Todos os inscritos receberão um kit exclusivo e uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.

A Travessia Mar Grande-Salvador é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Ambiance Esporte e Eventos, apoio do Governo do Estado da Bahia e da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos e patrocínio da Powerade e Crystal.