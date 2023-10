Edvaldo Valério participa da 1ª Edição da A TARDE Run | A TARDE

O nadador Edvaldo Valério, que fez história ao conquistar o bronze olímpico nos Jogos de Sidney, em 2000, marcou presença na 1ª edição da A TARDE Run - A Maratona da Bahia, realizada neste domingo, 15, na Arena Fonte Nova.

O atleta conversou com a equipe de reportagem do Portal A TARDE e falou mais sobre suas experiência nas corridas. Para o "Bala", a modalidade serve para uma superação pessoal e na melhora da qualidade de vida. Ele falou sobre o circuito e revelou que está disputando a terceira meia maratona da carreira.



"Sem sombra de dúvidas, é muito mais fácil nadar. Mas, o esporte é isso. É o tempo todo você se desafiar e sair da zona de conforto. E eu estou saindo da minha. Já é a minha terceira meia maratona. Essa foi uma prova bem difícil, muito técnica, com subidas e descidas, onde você tinha que dosar energia para não se prejudicar no final", falou.

De qualquer forma, a organização está de parabéns pela excelente prova. A largada ocorreu pontualmente, isso faz uma diferença absurda, e toda estrutura oferecida também. Parabéns ao Grupo A TARDE pela belíssima prova", comentou Bala.

Edvaldo já mira o futuro e quer disputar uma maratona. O atleta baiano elogiou a estrutura da prova e espera estar presente no A TARDE RUN na edição de 2024.

"Estou me desafiando. Já é a minha terceira meia maratona e com certeza, ano que vem estarei encarando uma maratona. Ano que vem tem mais. Espero que continuem com essa organização"

A TARDE RUN – A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal. O evento celebra aos 111 anos do Grupo A TARDE.