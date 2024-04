Efeito Ba-Vi: Tricolor se classifica e Vitória sai do G-4 | A TARDE

Segundo o dito popular, um clássico deixa consequências. Com o triunfo de virada por 2 a 1, o Tricolor avançou às quartas de final e tem a melhor campanha geral da Copa do Nordeste. Já o Vitória se complicou e pode terminar nas últimas posições em seu grupo.

Com 15 pontos somados em seis jogos, o Bahia está tranquilo e calmo. O time azul, vermelho e branco lidera o grupo B da Lampions e segue absoluto na competição. Com dois jogos a fazer contra Maranhão, neste sábado, 23, na Arena Fonte Nova, e contra o Botafogo-PB fora de casa, o técnico Rogério Ceni pode mesclar a equipe e dar um descanso a boa parte do elenco.

“Dentro da nossa chave, o primeiro lugar está garantido. De maneira geral vamos precisar de mais três pontos. Mas precisamos vencer o jogo no domingo. Se vencermos, pensamos nas finais [do Campeonato Baiano] antes do jogo contra o Botafogo-PB”, declarou o treinador em coletiva na Arena Fonte Nova.

Leão da Barra está em situação difícil na Lampions

O rubro-negro baiano está em momento complicado no Nordestão. A derrota no clássico tira o Vitória do G-4 do grupo B, somado com o resultado positivo do Ceará contra o Fortaleza, seu próximo adversário. O prejuízo pode ser maior, já que o colossal pode cair para a penúltima posição da chave ao término da 6ª rodada. O secador estará ligado em dose dupla nesta quinta, 21, contra o Botafogo-PB, que tem os mesmos oito pontos e que está uma posição abaixo do Leão, que encara o Treze, e contra o Maranhão, que tem a mesma pontuação e visita o Itabaiana.

“Em termos de classificação dificultou um pouco. Temos um jogo fora e depois mais um em casa. Vamos tentar mais um resultado positivo para continuar na briga. Foi um jogo muito desgastante”, avaliou o técnico Léo Condé em entrevista concedida após a derrota para o Bahia.