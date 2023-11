Eliane Martins supera câimbras e leva Brasil ao pódio após 12 anos | A TARDE

Eliane Martins, atleta do salto em distância, garantiu a prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, na manhã desta terça-feira, 31. A marca de 6.49m no salto garantiu mais uma medalha para a delegação brasileira, que já soma 123 na competição, atrás apenas dos EUA, com 171.

Desta forma, Eliane colocou o Brasil entre as três primeiras colocações do salto em distância feminino dos Jogos após 12 anos, quando Maurren Maggi ganhou o ouro, em Guadalajara, no Pan de 2011. Nesta edição, o ouro ficou com a colombiana Natalia Linares, enquanto a estadunidense Tiffany Flynn ficou na terceira colocação.

Após a prova, a catarinense de 37 anos comentou com jornalistas locais sobre a conquista e afirmou que, apesar de ser o seu último Pan, não deseja parar por aqui e busca a vaga para as Olímpiadas.

"Eu estou muito feliz com a minha medalha, que o meu objetivo realmente era medalhar neste Pan, pelo fato de ser o meu último" (...) "Embora seja o meu último Pan, eu quero as Olímpiadas. Treinei muito para fazer um salto muito bom e isso me ajudaria a carimbar o passaporte para Paris 2024" Disse a atleta.

Apesar do resultado final positivo, o caminho para a medalha foi um tanto quanto desafiador para Eliane, já que sentiu fortes câimbras na quarta rodada de saltos. A atleta queimou o salto e sentiu a panturrilha, fazendo com que a mesma ficasse caída no chão da prova durante um período. A brasileira optou por não saltar novamente, mas a marca 6,49m ainda na primeira rodada garantiu a prata.

Eliane falou sobre o bom início de prova e quais seus planos caso alguém a passasse no fim da competição.

"Minha meta era marcar o primeiro salto, porque geralmente eu fico insegura quando erro o primeiro” afirmou a catarinense

"Depois do terceiro salto, ai veio a câimbra, que me impossibilitou de saltar. Aí só fui administrando a prova, mas se alguém me passasse, ai teria que saltar." continuou a atleta brasileira.