Em alta! Dupla Ba-Vi pode fazer mais de 70 partidas em 2024; entenda | A TARDE

Juntos na disputa da Série A do Brasileirão de 2024, Bahia e Vitória podem chegar a jogar mais de 70 partidas no próximo ano, contando todas as competições que vão disputar. A dupla está garantida em quatro campeonatos: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Sem competições internacionais, os times baianos se juntam em um calendário bastante corrido, com o Bahia podendo alcançar até 75 partidas e o Vitória 73.

Campeonato Baiano

Como de lei a cada início de ano, os times baianos dão o pontapé inicial na temporada disputando o campeonato estadual. Juntos, caso cheguem até à final, as equipes podem entrar em campo até 13 vezes na competição.

Atual campeão, o Bahia tem a projeção de repetir o feito do ano passado. Já o Vitória não se classifica para as fases decisivas desde 2018 e busca reverter esta situação.

Copa do Nordeste

Em seguida, iniciando também no mês de janeiro, vem a Copa do Nordeste. Ambos os times possuem quatro títulos, sendo os maiores campeões. No entanto, a dupla rival não vem colecionando bons desempenhos nas últimas temporadas e com a pretensão de chegar longe novamente na competição, ambos os times podem disputar até 12 jogos no ano que vem.

Copa do Brasil

Competição em que os dois times baianos não conquistou, a Copa do Brasil ainda não teve o sorteio realizado. Eliminado nas quartas de final para o Grêmio, neste ano, o Bahia começa desde as fases iniciais e, se for além das posições alcançadas nos últimos anos, pode chegar a fazer mais 12 jogos em 2024.

Por outro lado, o Vitória pode disputar ainda menos partidas, visto que, o título da Série B, garantiu que o Rubro-Negro entre na terceira fase e, em virtude de chegar novamente a uma decisão final, poderá jogar 10 confrontos.

Brasileirão

O Campeonato Brasileiro é a principal competição para as duas equipes, que almejam conquistar coisas grandes na temporada que vem, como uma vaga em uma competição internacional. Garantidos na elite do futebol brasileiro, os times baianos já têm 38 partidas fixadas para ocorrer no calendário de 2024, inclusive se enfrentando nos clássicos Ba-Vi.