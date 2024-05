Em alta, Gabriel Xavier se destaca no Bahia e ganha elogios de Ceni | A TARDE

O Bahia venceu mais uma partida no Campeonato Brasileiro e teve boas atuações dos homens de frente, com Cauly, Éverton Ribeiro e Thaciano mais uma vez aparecendo bem. No entanto, o principal destaque da partida para muitos foi um zagueiro: Gabriel Xavier.

De acordo com o aplicativo de estatísticas SofaScore, o defensor foi o melhor em campo no triunfo contra o Red Bull Bragantino. Ele recebeu nota 8.2 pelo seu desempenho, a maior entre todos os atletas de ambos os times. Veja abaixo os números dele:

Aos 23 anos, Gabriel atua entre os profissionais do Esquadrão desde 2022, mas vem ganhando mais espaço neste momento da atual temporada. A torcida do Bahia sempre cobrou maior minutagem para o zagueiro, mas o técnico Rogério Ceni disse que sua sequência não veio por causa de pedidos da arquibancada.

>> Torcedor alvo de operação 'Clássico da Paz' já responde por homicídio

"Não é que atendeu o pedido da torcida. Mas acho que o Gabriel jogou muito bem, principalmente pelo jogo aéreo. Sofre um pouco na construção, mas fez um grande jogo. Vem mostrando muita força de vontade, desejo. É merecido o espaço que ele está tendo", explicou Ceni.

Desde que Gabriel Xavier virou titular, o Bahia não sabe mais o que é perder. O defensor já havia sido titular na partida contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, mas retornou ao banco de reservas na derrota diante do Internacional. Daí para frente foram seis jogos seguidos entre os 11 iniciais, com 5 triunfos, um empate e apenas quatro gols sofridos.

O Bahia só perdeu uma partida das 17 que Gabriel participou. Este jogo ainda foi o primeiro clássico Ba-Vi da temporada, quando o Tricolor perdeu para o Vitória por 3 a 2 e o zagueiro só atuou durante 15 minutos, ainda no período que o time tinha um jogador a menos em campo.

