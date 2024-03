Em bom momento, Vitória faz melhor início de temporada desde 2018 | A TARDE

De volta às semifinais do Campeonato Baiano após cinco edições de fora, o Vitória faz seu melhor início de ano desde 2018. Ou seja, no recorte de 13 jogos disputados entre 2019 e 2023, o Rubro-Negro não alcançou os mesmos resultados da atual temporada.

Para efeito de comparação, o primeiro ano em que o Vitória passou a acumular eliminações na primeira fase do estadual foi em 2019. Na ocasião, o Leão só tinha saído vitorioso em três dos 13 primeiros jogos disputados na temporada, o que é menos da metade dos sete já vencidos em 2024.

A campanha apenas pelo estadual é também a melhor desde 2018. São seis vitórias, um empate e duas derrotas, com um saldo positivo de nove gols e a classificação garantida com tranquilidade.

Além do Baianão, o Vitória disputou também partidas pela Copa do Nordeste, em que vive um jejum de títulos ainda maior. Se o título estadual não vem desde 2017, o regional não é conquistado desde 2010, lembrando que não houve a disputa em 2011 e 2012.

No momento, o Leão está fora da zona de classificação para as quartas de final do Nordestão, mas ainda disputa quatro partidas e está apenas um ponto atrás do primeiro time dentro do G-4. A campanha na fase de grupos é superior a do ano passado, quando o Rubro-Negro não venceu nas quatro primeiras rodadas. Na edição de 2022, nem ao menos conseguiu passar das preliminares.

Outro ponto positivo é que o time de Léo Condé sustenta uma grande invencibilidade no Barradão. São 19 partidas sem perder no estádio desde junho do ano passado, com 15 vitórias e 4 empates. Em seus domínios, derrotou o rival Bahia no clássico Ba-Vi em que não era considerado favorito.

Veja abaixo a comparação entre os 13 primeiros jogos do Vitória entre 2019 e 2024.

2024 (atual): 13 jogos - 7V, 3E, 3D

2023: 13 jogos - 5V, 3E, 5D

2022: 13 jogos - 4V, 5E, 4D

2021: 13 jogos - 6V, 6E, 1D

2020: 13 jogos - 6V, 6E, 1D

2019: 13 jogos - 3V, 7E, 3D