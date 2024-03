Em busca da final, Vitória já conta com 15 mil torcedores garantidos | A TARDE

Após vencer o primeiro jogo da decisão por 2x0, o Vitória já conta com 15 mil torcedores garantidos para o jogo de volta da semifinal, que será contra o Barcelona de Ilhéus, no domingo, 16, no Barradão. Após ficar cinco anos longe da final do Campeonato Baiano, o Leão está próximo de garantir a vaga, tendo em vista que pode perder por até um gol de diferença.

Desta forma, com o otimismo em dia, os torcedores do Vitória já começaram a compra dos ingressos ou o check-in, para os sócios, que garante presença na partida. As vendas iniciaram no domingo, 10, ao fim do confronto de ida das semifinais. Na atual temporada, a equipe rubro-negra somou o maior público da competição, com 30.727 pessoas no Barradão.