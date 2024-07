Em busca do bicampeonato, Brasil enfrenta a Polônia nas quartas da VNL

Jogadores do Brasil comemorando - Foto: Divulgação/ Volleyball World

Apesar de viver uma campanha marcada por altos e baixos na Liga das Nações de vôlei, a Seleção Brasileira masculina conseguiu classificar às quartas de final e agora enfrentará a Polônia, líder do ranking, que joga em casa. O duelo será na cidade de Lódz, com início previsto para às 15h e transmissão no Sportv2.

Na edição passada, este mesmo duelo marcou a atual fase, com resultado negativo para a amarelinha, que saiu derrotada por 3 sets a 0. Desta maneira, o pensamento atual é de revanche, segundo o central Flávio, que garantiu estar otimista para o encontro.

"Todos esperam uma bela partida. Conhecemos muito bem os jogadores deles, assim como os nossos. Vamos buscar a revanche do ano passado. Estamos todos otimistas e nos preparamos muito bem para o jogo", disse o central.

De um lado positivo, no último encontro entre Brasil e Polônia, na fase classificatória, o resultado foi 3x1 para os comandados de Bernardinho, sendo uma das duas derrotas dos poloneses. Na ocasião, o grande pontuador foi o oposto Leal, que anotou 22 pontos.

Apesar de buscar o título da VNL, o foco principal da temporada é a Olimpíada de Paris, que inicia neste mês de julho. A equipe de Bernardinho já está classificada e busca a quarta medalha de ouro.