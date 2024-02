Em busca do hexa, Brasil estreia na Copa do Mundo de Futebol de Areia | A TARDE

O hexa vem aí? Desta vez na Copa do Mundo de Futebol de areia, a Seleção Brasileira estreia na tarde desta sexta-feira, 16, em busca do 6°título da competição. Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o torneio conta com a participação de 16 seleções distribuídas em quatro grupos, o Brasil, por sua vez, está no D, assim como Omã, Portugal e México. A decisão do torneio está prevista para acontecer no dia 25 de fevereiro.

Nesta sexta-feira, 16, a amarelinha inicia a sua caminhada ao enfrentar a Seleção do Omã, a partida será às 14h. Na sequência, dois dias depois, no domingo, jogará contra os portugueses. Já na terça, no último jogo da fase, a pentacampeã terá pela frente o México. Todos os jogos serão transmitidos pelo Sportv ao vivo.

Assim como no futebol de campo, a Seleção Brasileira de areia é a maior campeã da Copa do Mundo, com cinco títulos (2006, 2007, 2008, 2009 e 2017). Além da amarelinha, França, Portugal (2x) e Rússia (3x) conseguiram levantar a taça.

Confira os convocados:

Goleiros: Bobô (Sampaio Corrêa-MA) e Teleco (Vasco da Gama-RJ)

Fixos: Brendo (Anchieta-ES), Bruno Xavier (Anchieta-ES) e Catarino (Catanha BS-ITÁLIA)

Alas: Datinha (Sampaio Corrêa-MA), Filipe Silva (Lokomotiv-RÚSSIA), Mauricinho (Vasco da Gama - RJ) e Zé Lucas (ABC/Galinhos - RN)

Pivôs: Alisson (ABC/Galinhos-RN), Edson Hulk (Sampaio Corrêa-MA) e Rodrigo (Flamengo-RJ)

Jogos da fase de grupos:

Brasil x Omã: sexta-feira, 16, 14h

Brasil x Portugal: domingo, 18, 14h

México x Brasil: terça-feira, 20, 14h