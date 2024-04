Em clima de final, dupla Ba-Vi parabeniza Salvador pelos 475 anos | A TARDE

Contando os segundos para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, Bahia e Vitória parabenizaram a cidade de Salvador pelos 475 anos, comemorados nesta sexta-feira, 29. Através das suas respectivas redes sociais, as principais equipes da capital baiana prestaram homenagem e aproveitaram o espaço para provocar o rival. Afinal, a cidade é de quem?

Para o Esquadrão, o dia é ainda mais especial. Além de Salvador, o título brasileiro de 1959 também faz aniversário, completando 65 anos do dia em que o Bahia se tornou o primeiro campeão do país. Assim, em vídeo publicado, o tricolor "saudou" a primeira capital do Brasil.

"Aniversário do título brasileiro de 59, o 1º da história, e também da nossa cidade, a 1ª capital do país. 59 é nosso, Salvador também! (...) O Bahia foi feito para Salvador e Salvador foi feita para o Bahia. O primeiro campeão brasileiro saúda a primeira capital do Brasil", parabenizou Esquadrão.

Do lado rubro-negro da cidade, a homenagem também foi bem aproveitada. Com imagens do Barradão, do Farol da Barra e do Elevador Lacerda, o Vitória parabenizou Salvador e garantiu: "Terra do Leão", fazendo alusão ao mascote da equipe.



"Parabéns, Salvador! Terra do axé, do Leão, do Carnaval, da alegria e do encanto! Que cada Vitória do Leão seja um motivo a mais para celebrar a nossa cidade. E que a força do Esporte Clube Vitória continue simbolizando a força dos filhos dessa terra", escreveu o clube rubro-negro.

Dois dias após o aniversário, os filhos da cidade terão um belo presente: Ba-Vi na final do Baianão. Afinal, o que mais une o povo brasileiro, baiano e soteropolitano do que um bom futebol? Bahia e Vitória se enfrentam no domingo, 31, pelo jogo de ida, no Barradão, às 16h.