Em competições simultâneas, Carlos Rabello avalia reforços: "Atentos" | A TARDE

No último final de semana a Juazeirense se juntou à dupla Ba-Vi como representante baiano na fase de grupos da Copa do Nordeste. A goleada de 4 a 0 sobre o Retrô garantiu a classificação do Cancão de Fogo, que ainda embolsou cerca de R$ 2 milhões pelo feito.

Em conversa exclusiva com o Portal A TARDE, o técnico da equipe, Carlos Rabello, celebrou a classificação e afirmou que a Juazeirense está atenta ao mercado para reforçar o elenco.

“A classificação foi muito importante para a Juazeirense, para os atletas. Os valores vão beneficiar o planejamento da equipe agora nas próximas competições, isso ajuda muito e dá visibilidade aos atletas também. Sobre reforços, estamos atentos ao mercado”, contou Rabello ao Portal A TARDE.

Agora o Cancão de Fogo vai disputar a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano de maneira simultânea, mas o treinador ressaltou que a prioridade é o estadual, por conta das vagas nas competições nacionais para 2025.

“É evidente que o foco é o Baiano. É o Campeonato Baiano que dá à Juazeirense calendário para o próximo ano. O Campeonato Baiano vai ser o foco da temporada, para que em 2025 a Juazeirense tenha também calendário. E evidentemente que, fazendo um bom Campeonato Baiano, todos nós vamos estar em evidência”, explicou o treinador.

O primeiro desafio da Juazeirense no Campeonato Estadual é nesta quarta-feira, 17, contra o Barcelona. A bola rola a partir das 17h, no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, pela primeira rodada do estadual.

“Agora nós estamos voltados ao Campeonato Baiano. Essa estreia é um jogo muito difícil, contra o Barcelona. Campeonato Baiano são apenas nove jogos, então cada jogo é uma decisão. Nós precisamos, evidentemente, dentro da temporada, saber administrar as duas competições”, concluiu Carlos Rabello.