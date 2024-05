Em confronto baiano, Jacuipense vence primeiro jogo na Série D | A TARDE

Em confronto de baianos, Jacuipense e Juazeirense se enfrentaram neste sábado, 11, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. No estádio de Pituaçu, o Leão do Sisal venceu os conterrâneos por 2x1, com gols de Vitinho e Adriano MJ, enquanto Pedro Henrique descontou para o Cancão de Fogo.

Esta foi a primeira vitória do Jacuipense na Série D, que agora vai a cinco pontos conquistados e alcança a quarta colocação, se mantendo invicto no campeonato. Neste mesmo recorte, o Juazeirense segue sem vencer, com apenas um ponto, em três jogos.

Sobre o duelo, Jonilson Veloso, treinador do Jacuipense, avaliou o duelo e comentou sobre a rivalidade local de enfrentar uma equipe do mesmo estado. Em continuidade, o comandante opinou sobre o que a vitória representa, dando uma tranquilidade de seguir trabalhando durante a semana.

"Partida difícil, como a gente já tinha falado. Enfrentar a equipe do Juazeirense, onde temos uma rivalidade estadual, enfrentamos com frequência e sabíamos das dificuldades, mas na Série D temos que pontuar. Graças a Deus conseguimos fazer o nosso papel e pontuar, esta vitória nos dá tranquilidade durante a semana para que possamos trabalhar", disse o treinador.

Na primeira etapa, o Leão do Sisal seguiu para o intervalo com dois gols de frente. Entretanto, na segunda etapa acabou sofrendo um gols, o que também foi analisado por Jonilson.

"Uma coisa boa é que a cada partida nós vamos melhorando. Nosso primeiro tempo foi melhor em relação às outras partidas e a nossa segunda etapa também não foi tão ruim, mas aí nós vamos ter um tempo para achar um equilíbrio", comentou.

Para finalizar, o treinador também trouxe a sua expectativa para o duelo da 4ª rodada, que será contra o Asa, fora de casa, no próximo sábado, 18. Sobre o duelo, Jonilson garantiu ter confiança nos seus jogadores, que irão com objetivo de pontuar e aproximar-se da classificação.

"Sobre a equipe do Asa, sabemos que é uma equipe forte, muito difícil de se enfrentar jogando em casa. Porém, temos total confiança na nossa equipe, sabendo das dificuldades. Esperamos fazer uma grande partida, conseguir pontuar e ir atrás da classificação, que é o mais importante", finalizou o comandante.

Publicações relacionadas