Em confronto difícil, Sérgio Araújo prega concentração no Itabuna

Invicto em seus domínios em toda a primeira fase do Campeonato Baiano da Série B, o Itabuna tem confronto difícil diante do Jequié, pela semifinal da competição, neste sábado, 16, às 15h, no estádio Municipal Pedro Caetano. Reconhecendo a força do adversário, que terminou na 1ª posição na primeira fase, o técnico do Dragão Sérgio Araújo, em entrevista ao Portal A TARDE avaliou o duelo e pregou concentração ao seu time.

"Expectativa melhor possível. Viemos de uma crescente na competição, com a equipe atendendo o ideal modelo de jogo, mas do outro lado temos um adversário muito qualificado, um treinador que já conhece a competição, então teremos muita dificuldade. Temos que buscar a atenção total, o nível de concentração lá em cima. Confio no nosso elenco, no trabalho feito", disse Sérgio.

O treinador ainda comentou a expectativa de levar o Itabuna ao acesso e diz contar com a torcida para sair com o resultado positivo. "Consideramos um jogo que pode nos levar ao acesso e trazer de volta para a região um clube de tradição e que está há muito tempo fora da primeira divisão. [...] A gente conta com o nosso torcedor, e esse apoio fará com que a equipe cresça. Uma situação como essa, a gente tem que contar com todas as forças", declarou.

A primeira partida das semifinais do Baianão Série B acontece neste sábado, 16, às 15h. Do outro lado da chave, Juazeiro e Jacobinense se enfrentam no mesmo horário, no estádio Adauto Moraes.

Na primeira fase o Itabuna foi o 4º colocado, somando 19 pontos em 11 jogos, sendo 5 vitórias, 4 empate e 2 derrotas. O time marcou 15 gols e sofreu 10. Um aproveitamento nos pontos corridos de 57,5%.