Em confronto direto, dupla Ba-Vi mantém equilíbrio nas conquistas | A TARDE

Na véspera para o terceiro Ba-Vi do ano, primeiro das finais do Campeonato Baiano, Bahia e Vitória terão a chance de ultrapassar o rival nas conquistas estaduais quando o assunto é confronto direto recente. Desde 2014, as equipes se enfrentaram na grande decisão quatro vezes, 2014, 2016, 2017 e 2018, com dois títulos para cada lado. Assim, além do reencontro após cinco anos, o Leão e o Esquadrão farão o "tira-teima", para saber quem levará a melhor sobre o adversário.

Nos últimos 10 anos, os resultados dos confrontos entre Bahia e Vitória seguem equilibrados. Enquanto a equipe tricolor venceu em 2014 e 2018, o Leão triunfou em 2016 e 2017. Ao todo, foram marcados 15 gols, nove para o Esquadrão e seis para o lado rubro-negro.

Veja resultados com placar agregado:

2014 - Bahia 4 x 2 Vitória

2016 - Vitória 2 x 1 Bahia

2017 - Vitória 1 x 1 Bahia (Leão venceu pelo critério de gols fora de casa)

2018 - Bahia 3 x 1 Vitória

No Barradão, o retrospecto também está em igualdade, com uma vitória para cada lado e dois empates. Na Fonte Nova, o Bahia carrega a invencibilidade, com três triunfos e um empate, mesmo que em duas ocasiões o Vitória tenha saído com o título de campeão baiano.

Para saber quem levará a melhor nos confrontos diretos recentes, será necessário acompanhar o primeiro jogo das finais, que será no Barradão, neste domingo, 31, às 16h. Na semana seguinte, dia 7 de abril, o confronto da volta será na Arena Fonte Nova, no mesmo horário da partida anterior.