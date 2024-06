Em crise, Juazeirense terá cinco reforços para sequência da Série D | A TARDE

O Juazeirense segue sem vencer na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, com dois pontos em cinco jogos. Desta maneira, buscando mudar a chave e buscar a classificação, o Cancão de Fogo acertou com cinco reforços para a sequência da temporada.

O volante Júnior Santos, de 30 anos, os meias Alex Pixote, de 34 anos, e Guilherme Silveira, de 24 anos, o zagueiro Pedrão, de 37 anos, e o lateral direito Welisson, de 25 anos, serão apresentados nesta segunda-feira, 27, e ficarão à disposição do treinador João Carlos.

A equipe de Juazeiro está na lanterna do grupo D e ainda não venceu na competição, com dois empates e três derrotas. O próximo confronto será neste sábado, 1, contra o Petrolina, no Estádio Municipal Paulo de Souza Coelho, às 16h. A equipe adversária é a 5ª colocada do grupo, com sete pontos somados.

