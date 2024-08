Em fim de contrato, Michael tem promessa de voltar jogar no Flamengo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atacante brasileiro Michael está vivendo um clima de despedida no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Com o contrato prestes a expirar, o jogador está livre para assinar com um novo clube e deve optar por essa alternativa. O Flamengo, ex-clube de Michael, é um dos principais interessados em seu retorno. O atleta já fez uma promessa de voltar ao Rubro-Negro.

Vendendo para o Al-Hilal no início de 2022 por cerca de R$ 45,5 milhões, Michael sempre demonstrou seu carinho pelo Flamengo. No mesmo ano, o atacante revelou ter feito um acordo com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, para retornar à equipe no futuro. Em entrevistas subsequentes, o jogador de 28 anos reafirmou seu desejo de voltar a vestir a camisa do Rubro-Negro.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

A promessa de Michael está, ao menos em parte, alinhada com seus planos futuros. Apesar do interesse de outros clubes na Arábia Saudita e no Catar, o atacante pretende retornar ao Brasil. Segundo o “ge”, a diretoria do Flamengo se preparará para uma reunião decisiva com o Al-Hilal para negociar os termos financeiros de um possível acordo.



O Flamengo considera Michael como a principal opção para substituir Everton Cebolinha, que está fora de ação para o restante da temporada. Entre 2020 e 2021, o atacante marcou 23 gols e ofereceu 14 assistências com a camisa do Rubro-Negro.

O clima de despedida de Michael foi marcado por uma grande celebração com o Al-Hilal. O jogador foi aplaudido de pé pela torcida ao ser substituído nos acréscimos da final da Supercopa Saudita contra o Al-Nassr, na qual contribuiu significativamente para a vitória de 4 a 1.