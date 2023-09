Em jogo de desesperados, Bahia e Vasco empatam na Arena Fonte Nova

Em jogo de dois times que ocupam a parte de baixo da tabela, Bahia e Vasco empataram na noite deste domingo, 3, na Arena Fonte Nova. O Esquadrão saiu na frente com Ademir no primeiro tempo. O Cruzmaltino empatou com Vegeti, em cobrança de pênalti.

Em jogo brigado, marcado por muitas faltas, Bahia e Vasco conquistam um ponto cada, em confronto válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor vai aos 22 pontos e continua na 16ª colocação, quanto o Cruzmaltino chega aos 17 pontos, parado na 18ª posição.

O Bahia volta a campo dia 14 de setembro, contra o equipe do Coritiba, em partida que será realizada no estádio Couto Pereira. Já o Vasco joga no próximo dia 16, em clássico carioca contra o Fluminense.

O Jogo

A primeira chance de perigo aconteceu aos nove minutos e foi do Bahia. Everaldo recebeu passe de Cittadini, invadiu a grande área e chutou, na 'hora H' o zagueiro Maicon salvou o Vasco se jogando em cima da bola. Na sequência, Thaciano recebeu cruzamento e escorou de cabeça para a entrada da área e, de novo, o xerifão do Cruzmaltino tirou o 'doce da boca' de Everaldo, que estava pronto para empurrar para o fundo das redes.

Aos 19 minutos, saiu o primeiro cartão amarelo do jogo. Em uma partida bastante faltosa, o lateral-direito Gilberto subiu em disputa de bola com o braço aberto e acabou atingido Serginho, do Vasco. O juiz terminou mostrando o primeiro cartão da partida.

O Vasco chegou com perigo aos 28 minutos. O Bahia saiu jogando errado, Serginho, atacante do Vasco, roubou a bola, avançou e tocou para Vegeti, que dominou e chutou ao lado do gol defendido por Marcus Felipe.

O Esquadrão chegou de novo, agora com Ratão. O ponta esquerda recebeu passe de Thaciano, dominou e arriscou de fora da área. Léo Jardim caiu e segurou a bola firme.

Aos 45 minutos, no final do primeiro tempo, saiu o primeiro gol da partida. Cândido tocou para Rezende, que invadiu a grande área e cruzou rasteiro. A bola passou por Everaldo, mas não por Ademir, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Segundo Tempo

Para a volta da segunda etapa, o Vasco fez três substituições e o Bahia nenhuma. A grande estrela francesa Payet faz sua estreia com a camisa do Cruzmaltino.

O segundo tempo começou com os times se estudando bastante, sem criar chances de perigo para ambas as partes.

Aos 9 minutos, o Vasco chegou com perigo, em grande jogada de Payet, que deu um passe para Vegeti, que foi segurado por Victor Hugo e acabou chutando fraco nas mãos do goleiro Marcus Felipe.

Um pênalti foi marcado para o Vasco, aos 17 minutos. Gilberto deu uma tesoura em Marlon Gomes e o juiz apontou para a marca do pênalti. Vegeti cobrou com extrema categoria e empatou o jogo na Arena Fonte Nova.

Quase o segundo gol do Bahia

Livre na pequena área, Kanu perdeu um gol inacreditável. Gilberto cruzou e achou Kanu livre, o zagueiro chutou por cima do goleiro Léo Jardim.

O Tricolor chegou com perigo mais uma vez, agora com Rezende. Biel cobrou escanteio na primeira trave, o volante do Esquadrão cabeceou para o chão e o goleiro Léo Jardim do Vasco fez uma defesa espetacular salvando a equipe carioca.

Aos 35 minutos da segunda etapa, o Vasco perdeu uma grande chance com Jair. Payet achou o volante vascaíno sozinho na grande área que tirou muito do goleiro Marcus Felipe e saiu para tiro de meta.

48 minutos do segundo tempo: o volante da equipe carioca acertou uma cotovelada em Luciano Juba e o árbitro da partida puxou o cartão vermelho e o expulsou.