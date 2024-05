Em meio a festa de triunfo, Everton Ribeiro incentiva doações ao RS | A TARDE

Ainda em clima de comemoração pelo 4º triunfo no Campeonato Brasileiro da Série A, chegando aos 13 pontos e seguindo na 2ª posição na tabela, o capitão do Bahia, Everton Ribeiro, foi solidário às vítimas do Rio Grande do Sul. Através das suas redes sociais, o camisa 10 incentivou doações.

Em pleno Dia das mães, o meia do Esquadrão também dedicou o triunfo aos seus exemplos de maternidade: a mãe Rita e a esposa Marília, mãe dos seus dois filhos, Guto e Antônio. Entretanto, na mesma publicação, o jogador prestou solidariedade às vítimas das enchences, encorajando doações e ajuda.

"Dedico esse triunfo especialmente para todas as mães da Nação Tricolor e, é claro, para as mães de minha vida: Rita e Marilia. Num dia como esse, porém, temos que pensar também nas mães que precisam da nossa ajuda no Rio Grande do Sul. No fim, somos todos irmãos nesse mundo. O QR code nas fotos levará vocês a uma página para doações às vítimas das enchentes. Ajude, doe, compartilhe. Espalhe essa ideia!", escreveu o jogador.

O próximo confronto do Bahia, pela 7ª rodada, será contra o Atlético-MG, 6º colocado com 9 pontos somados. O duelo será na Arena MRV, em Minas Gerais, no próximo domingo, 19, às 16h.

