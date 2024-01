Em meio à guerra, Seleção da Palestina se prepara para Copa da Ásia | A TARDE

Em meio à guerra da Faixa de Gaza, a Seleção de futebol masculino da Palestina precisará ultrapassar a barreira da tristeza e do luto para disputar a Copa da Ásia. Esta será a terceira vez dos palestinos na história da competição, que acontecerá em Doha, no Catar, entre os dias 12 de janeiro e 10 de fevereiro.

Apesar do momento, o técnico da seleção, o tunisiano Makram Daboub, comentou que o foco dos jogadores não está sendo o futebol, mas sim a preocupação com as suas famílias, que seguem em situação de fragilidade após o início do conflito, há quase três meses.

"Todos acompanham as notícias antes e depois dos treinos, no ônibus para o hotel há um sentimento constante de ansiedade e pensamentos sobre suas famílias", disse o técnico em entrevista à agência AFP.

O campeonatos da Cisjordânia e da Faixa de Gaza estão suspensos desde 7 de outubro, dia em que ocorreu o bombardeio que matou mais de 1.100 pessoas, segundo as autoridades de Israel. Assim, o físico dos atletas está abaixo do que deveria ser esperado para competir na Copa da Ásia.

"Tivemos problemas físicos, técnicos e táticos devido à suspensão do campeonato e à falta de competição, sem falar do aspecto mental", comentou novamente Makram Daboub à AFP.

Apesar dos problemas enfrentados, o otimismo está do lado do técnico da Seleção Palestina, que sonha com uma inédita classificação ao mata-mata. Presentes no grupo C, os palestinos enfrentarão Emirados Árabes, Hong Kong e Irã, equipe no qual enfrentará na estreia, no dia 14 de janeiro.

Além do sucesso esportivo, Makram também deseja dar voz ou povo palestino, que segundo o mesmo, merece liberdade e uma vida melhor.

"Hastear a bandeira palestina em fóruns internacionais ou em competições continentais é uma afirmação da identidade palestina e do fato de que no solo da Palestina existe um povo que merece liberdade e uma vida melhor", afirmou o técnico tunisiano.