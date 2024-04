Em meio a rumores de retorno, Neymar permanece no Al-Hilal até 2025 | A TARDE

Em meio a rumores sobre um possível retorno ao Santos, Neymar tem contrato com Al-Hilal até o fim da temporada 24/25. Presente na Vila Belmiro pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, na noite deste domingo, 31, o craque brasileiro entrou em campo com a taça da competição em campo.

O camisa 10 foi ao futebol saudita em agosto de 2024, após seis temporadas sendo jogador do Paris Saint-Germain. Os valores giram em torno de 90 milhões de euros, cerca de 540 milhões de reais, sendo a maior contratação feita por um time não europeu na história.

Entretanto, a história de Neymar com o Al-Hilal não deve ser longa. Segundo apuração do jornal francês L'Equipe, o jogador deseja retornar ao futebol brasileiro ao fim do vínculo, quando tiver 33 anos de idade.

Em recuperação de uma grave lesão no joelho, sofrida em outubro de 2023, o camisa 10 já comentou sobre o desejo de retornar ao futebol brasileiro e vestir novamente a camisa do Peixe. Na passagem anterior, o camisa 10 conquistou três títulos de Paulistão, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

"A vida de um jogador de futebol, de um atleta, é muito dinâmica, às vezes você está em um lugar e depois se muda. Obviamente eu tenho um sonho de voltar a jogar no Brasil, tenho um sonho de voltar a jogar no Santos ainda. Espero que isso possa acontecer um dia, mas vamos ver", disse Neymar ao canal BandSports durante evento do seu instituto.