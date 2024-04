Tricampeão, Neymar levará taça do Paulistão ao gramado da Vila Belmiro | A TARDE

Pela abertura da final do Campeonato Paulista de 2024, entre Santos e Palmeiras, Neymar terá um papel fundamental: levar a taça de campeão ao gramado. Representando a equipe alvinegra, o camisa 10 será um dos responsáveis pelo ato, num protocolo organizado pela Federação Paulista de Futebol. O primeiro confronto será na Vila Belmiro, com mando de campo do Peixe, às 18h deste domingo, 31.

Ainda em recuperação de uma lesão no joelho, sofrida no dia 17 de outubro, nas Eliminatórias do Mundial de 2026, o atacante foi convidado para assistir o retorno da equipe santista à final do campeonato após oito anos, quando foi campeão em cima do Audax.

Taça do Campeonato Paulista | Foto: Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão

O atleta, camisa 10 do Al Hilal, da Arábia Saudita, já levantou o troféu vestindo a camisa do Santos em três oportunidades: 2010, 2011 e 2012. Na edição seguinte, o craque não vestia mais as cores do Santos, e sim do Barcelona, da Espanha.

O convite faz parte de uma possível aproximação entre Neymar e o Peixe, que sonha com o retorno do jogador para uma segunda passagem pela Vila Belmiro, onde também conquistou Libertadores (2011), Copa do Brasil (2010) e Recopa Sul-Americana (2012).