Santos supera o Palmeiras e abre vantagem na final do Paulistão | A TARDE

O Santos conquistou uma vantagem importante na disputa pelo título do Campeonato Paulista ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 no jogo de ida realizado na Vila Belmiro, neste domingo, 31. Agora, o Peixe precisa apenas de um empate no próximo domingo, 7, no Allianz Parque, para se consagrar campeão.



O gol da vitória santista foi marcado por Otero. Aos 2 minutos do segundo tempo, Guilherme fez uma excelente jogada pela direita e fez um cruzamento preciso para Otero cabecear para o fundo das redes.

Leia mais:

Jogadores celebram virada contra o Bahia: "Aqui é Vitória"

Cauly diz que Bahia perdeu foco no final do Ba-Vi: "Recuperar rápido"

O Palmeiras, que estava invicto há 20 jogos, sofreu sua última derrota em 8 de novembro do ano passado, contra o Flamengo, no segundo turno do Brasileirão.

Antes da partida de volta contra o Santos, o Palmeiras estreia na Copa Libertadores na quarta-feira, às 21h30, no estádio El Nuevo Gasómetro, contra o San Lorenzo. Enquanto isso, o Santos terá a semana livre para se preparar para a final do estadual.