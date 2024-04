Jogadores celebram virada contra o Bahia: "Aqui é Vitória" | A TARDE

A tarde-noite deste domingo, 31, foi de muita festa rubro-negra nos arredores da capital baiana. Isso porque o Leão da Barra venceu o primeiro duelo das finais do Campeonato Baiano de 2024, contra o Bahia, por 3 a 2, após chegar a estar perdendo por 2 a 0 aos 20 minutos da etapa final da partida.

Com o resultado, o Vitória coloca uma mão na taça de campeão baiano, que será decidida no próximo domingo, 7, às 16h, na Arena Fonte Nova, podendo erguer o título depois de sete anos sem conquistar o torneio. Após a virada emociante, alguns jogadores do Leão foram às redes sociais comemorar a vitória sobre o maior rival:

"Eu queria falar tantas coisas agora, mas eu prefiro Agradecer! A Deus em primeiro lugar, à minha esposa, minha filha, a toda minha família e a você, torcedor, que sempre esteve ao meu lado. Esses dois gols hoje no clássico foram para toda essa torcida, que canta, vibra e acredita! Vamos com foco no objetivo final! Pega leão!", declarou Mateus Gonçalves, destaque do Vitória na partida deste domingo, 31, mesmo vindo do banco de reservas, em seu instagram pessoal.

Quem também se posicionou nas redes sociais foi o atacante Osvaldo, um dos jogadores mais queridos pela torcida do Leão da Barra, que mesmo aos 36 anos de idade, se recusava a ser substituído por Léo Condé na partida contra o Bahia, mas que posteriormente cedeu à troca por Iury Castilho, autor do gol da virada do Vitória: "Aqui é Vitória! Demos o primeiro passo, orgulho de fazer parte desse grupo! Parabéns ao nosso torcedor que foi fundamental para a nossa virada".

Ainda no embalo do resultado positivo, Zé Hugo, outro atleta que é muito querido pelo torcedor rubro-negro agradeceu o apoio e afirmou que desistir jamais será uma opção: "Glória a Deus. Desistir jamais será uma opção".