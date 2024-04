"Os gols não abalaram e a gente continuou vivo no jogo", afirma Condé | A TARDE

Vitória e Bahia protagonizaram um clássico eletrizante na tarde deste domingo, 31, no Barradão. Após sair atrás no placar e chegar a ficar com dois gols de desvantagem no segundo tempo, a equipe comandada por Léo Condé manteve a calma, contou com o apoio da torcida e conseguiu virar a partida para 3 a 2, com gols marcados por Mateus Gonçalves (2x) e Iury Castilho, que entraram no decorrer do jogo e mudaram o destino do duelo.

Diante deste grande resultado, o Leão da Barra vai à Arena Fonte Nova, no próximo domingo, 7, às 16h, com a vantagem, já que em caso de empate, o rubro-negro garante seu 30º título baiano. Após o apito final do duelo deste domingo, 31, o treinador Léo Condé, que foi um dos destaques do Leão da Barra por conta das substituições feitas ao longo do jogo, concedeu entrevista coletiva.

"Sofremos um gol muito rápido, e de uma certa forma acabou atrapalhando um pouco nosso planejamento, mas seguimos buscando e era hora de arriscar. A equipe mostrou personalidade, continuou jogando, não se abateu, dando volume a partida, daí a gente conseguiu elevar o nível de atuação, conseguindo o empate e a virada", destacou o treinador.

Condé frisou que não esperava tomar dois gols, ainda mais da forma que a equipe sofreu, mas afirmou que a equipe possui uma relação de confiança muito positiva: "Existe uma relação de confiança e eu até brinco, por que não se pode fazer um gol e relaxar, muito menos tomar um gol e desesperar, então é uma equipe que foi criando casca".

"Os jogadores sabiam que era para manter a tranquilidade e continuar jogando, já que se a gente fosse para o tudo ou nada, a gente poderia tomar uma goleada, então nós mantivemos a calma, mesmo nos momentos de dificuldade, portanto, os gols não abalaram e a gente continuou vivo no jogo ", salientou Léo Condé a respeito do poder de reação do time diante do Bahia.

O treinador do Leão também aproveitou para falar sobre os questionamentos que haviam sido criados a cerca do Vitória nos Ba-Vi's, tendo em vista o alto investimento do rival para a atual temporada: "Muita gente falou que a gente estaria muito atrás do rival, claro que eles tiveram investimentos muito altos, mas nós temos um grupo consolidado desde o ano passado. São duas boas equipes, com características diferentes".

Ainda durante a coletiva, Condé afirmou que os jogadores que entraram no decorrer do jogo foram decisivos e que todos do elenco precisam estar aptos para jogar, independente de atuarem por 90, 45, 20 ou 10 minutos.