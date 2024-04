Cauly diz que Bahia perdeu foco no final do Ba-Vi: "Recuperar rápido" | A TARDE

Após a derrota para o maior rival no Ba-Vi deste domingo, 31, no Barradão, em jogo de ida da final do Campeonato Baiano, o meio-campista Cauly, do Bahia, reconheceu que o tricolor perdeu um pouco do foco na parte final da partida.



O tricolor vencia por 2x0, mas deixou o rubro-negro virar na última jogada da partida, com placar final de 3x2 para o Vitória.

"Eu acho que não é muito isso de ficar nervoso e perder a cabeça. Eu acho que o jogo estava bem controlado depois que a gente fez o segundo gol, mas é um clássico, cada jogo escreve sua própria história e, se a gente desliga em algum momento, pode sofrer um gol. E acho que foi talvez isso que faltou: não ter relaxado, mas ter perdido esse foco total e ter sofrido esses gols aí. É difícil de falar agora, assim… Um jogo com resultado difícil para a cabeça, mas a gente tem que recuperar rápido e trabalhar bem para ganhar em casa".

Bahia e Vitória voltam a se enfrentar no próximo domingo, 7 de abril, na Fonte Nova, pelo jogo de volta do Baianão. Assista abaixo entrevista de Cauly, após o jogo:





